Thais Villas sale a la calle a preguntar a los ciudadanos qué piensan sobre la migración y sobre las personas que vienen a España a buscar una vida mejor. Hay opiniones de todo tipo, sin embargo, la gran mayoría de los entrevistados aseguran que "los migrantes son necesarios para el país".

Una señora defiende completamente la migración porque asegura que "una madre para mandar a su hijo al mar tiene que estar desesperada" y argumenta además, que "los migrantes hacen trabajos que nosotros no queremos hacer".

Además, hace una "petición" muy particular y personal: "Yo tengo a mi hija trabajando en las Islas Caimán, ella es una migrante allí y me gustaría que a mi hija no la trataran como mucha gente trata aquí a los migrantes", confiesa en El Intermedio.