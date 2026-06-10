El 'padre' Dani Mateo reacciona a la "cobra" de un niño a la bendición del papa: "Tan pequeño y ya va a tener que ir al infierno"

"Se es más afortunado cuando te bendice el papa León que cuando te sale Lamine Yamal en los cromos del Mundial", le recuerda el 'padre' Dani Mateo al niño que ha preferido quedarse con sus padres a ir con León XIV.

'Sor' Cristina Gallego y el 'padre' Dani Mateo analizan una nueva jornada de la visita del papa León XIV en España, que esta ocasión ha estado marcada por la presencia del pontífice en la Sagrada Familia de Barcelona.

Ayer León XIV volvía a repetir el gesto de 'six seven', tan moderno según Dani que parece "un monaguillo": "No me extrañaría que cambiase el papamóvil por un papatinete", comenta.

A pesar de estos gestos con los que busca conectar con los más jóvenes, ha habido uno que se le ha resistido: un niño que, a punto de ser cogido por el papa prefería volver con sus padres.

"Ya se arrepentirá de haberle hecho la cobra a la bendición del papa cuando forme parte de una comuna hippie atea que vive de hacer batucadas", reacciona la 'hermana' Cristina, mientras que Dani ya le ve directamente "en el infierno".

Por ello, el 'cura' manda un mensaje a los jóvenes: "Se es más afortunado cuando te bendice el papa León que cuando te sale Lamine Yamal en los cromos del Mundial". Además, lo explica con una canción junto a Cristina: "Si el papa bendice p'alante, tú no puedes tirarte p'atrás".

También comentan la actuación de Sergio Dalma en un acto de León XIV en Montjuic, aunque para la 'hermana' Cristina "bailar pegados no es bailar, es pecado".

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