Del gesto del 'six-seven' desde el papamóvil al emotivo momento con un migrante senegalés: las anécdotas que deja la visita de León XIV a Madrid

Los detalles El pontífice se ha mostrado de lo más cercano con los jóvenes, enseñando ese gesto que tanto les une. Hasta ha felicitado a uno que está a punto de casarse.

El papa León XIV llegó a Madrid generando interés al confesar que es aficionado del Real Madrid y comentando sobre el debate entre asistir a su visita o a un concierto de Bad Bunny. A su llegada, fue recibido con entusiasmo por los fieles, destacando el carácter acogedor de la ciudad. Durante su estancia, el Pontífice se mostró cercano, especialmente con jóvenes, compartiendo el gesto del 'six-seven'. Felicitó a un joven próximo a casarse y se emocionó al recibir una réplica de su tarjeta de residencia. León XIV repartió bendiciones a más de un millón de asistentes, logrando hacer felices a muchos.

Aún no había aterrizado en Madrid y el papa ya entraba en el debate que teníamos media España: "Creo que muchos preferirán ver a Bad Bunny, pero habrá algunos para ver al papa", expresó León XIV desde el avión, donde también confesó un secreto que tanto le une a esta ciudad, que es que es del Real Madrid.

Ya en tierra, solo hicieron falta unas horas y mucha emoción de los fieles para que León XIV entendiese el carácter acogedor de la capital. A su llegada, el papa quería que todo fuera perfecto, incluyendo la cruz que no se paraba de recolocar tras saludar a los reyes.

Durante estos días, el Pontífice se ha mostrado de lo más cercano con los más pequeños y también con los adolescentes, enseñando ese gesto que tanto les une: el 'six-seven'. Hasta ha felicitado a un joven que está a punto de casarse: "Felicidades Fernando por tu matrimonio". Además, hemos visto a un papa emocionado cuando le ha ha regalado Khadri una réplica de su tarjeta de residencia entre lágrimas.

Durante este fin de semana, León XIV ha ido repartiendo bendiciones sin importar el tiempo. Lo importante era hacer feliz a los presentes, algo que parece que ha logrado en más de un millón de asistentes que se han acercado a verle.

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