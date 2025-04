Núria Terribas, de la Comisión de Garantía de la Eutanasia: "No tener en cuenta el sufrimiento de la persona es muy cruel"

Los casos de Noelia, una joven de 24 años con paraplejia, y Francesc Augé, que ha sufrido cuatro ictus y dos infartos, y cuyos procesos de eutanasia han sido en ambos casos paralizados por sus padres por vía judicial, han vuelto a poner el foco en el debate sobre la eutanasia.

Andrea Ropero lo analiza con Núria Terribas, vicepresidenta del Comité de Bioética y vocal de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña sobre la ley de eutanasia. En el vídeo sobre estas líneas, discrepa con la decisión de los tribunales de que cualquier familiar pueda "atribuirse un interés legítimo para ir en contra del derecho de una persona".

La experta señala que cuando una persona reclama su derecho a morir dignamente "en plena capacidad, está más que acreditada", pues pasa por la validación de su médico, un segundo profesional y la Comisión de Garantía. "Que cualquiera pueda decir 'yo esto lo paralizo' por tiempo y tiempo, creemos que es inaceptable", afirma.

Algunos casos que se encuentran judicializados, señala que están paralizados desde agosto de 2024 y que, con los recursos anunciados, "podemos estar años en esa situación". Para evitarlo, comenta que sería bueno modificar la ley para evitar que un tercero no pueda impugnar una resolución favorable.

Además, señala que los jueces a los que llegaron estos dos casos "no conocían ni la ley", pues aunque se aprobó hace cuatro años, "los jueces del Contencioso ven denuncias de los ciudadanos contra la Administración, como una licencia urbanística". "En derechos fundamentales no es muy habitual ver cuestiones de ese calado", afirma.

En el caso de Noelia, indica que en la Comisión de Garantía lo han vivido con "indignación", al tratarse de un caso que, para ella, está "claramente manipulado por un colectivo ideológico que está en contra de la eutanasia como concepto".

"Están utilizando a las familias, porque Abogados Cristianos no puede presentar un recurso", explica Núria, que añade que "no tiene ningún sentido el trabajo que hacemos si cualquiera puede ir al juzgado y decir 'oiga, paren esto, que no estoy de acuerdo'".

Para la experta en bioética, el caso de Francesc es "de los que identifican muy claramente eso del sufrimiento insoportable que desde fuera es muy difícil de validar". "No tener en cuenta el sufrimiento de la persona para mí es muy cruel", comenta Núria, que explica que Francesc "ya ha verbalizado que si esto se alarga mucho, voy a buscar solución por otro lado", algo que para ella "sería muy terrible, cuando la ley le ampara para morir bien".