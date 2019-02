Primera entrevista a Íñigo Errejón tras el Consejo Ciudadano de Podemos, esta noche en El Intermedio

Íñigo Errejón concederá esta noche en El Intermedio su primera entrevista tras el Consejo Ciudadano de Podemos en el que Pablo Iglesias abroncó a los compañeros de su partido del sector "errejonista" que quieren sumarse a la marca de Manuela Carmena, Más Madrid.

Iglesias les reprochó no respetar los mecanismos y las decisiones del partido y actuar por la vía de los hechos consumados. Errejón, que no acudió por decisión propia a esta cita no se ha pronunciado aún sobre las conclusiones de la reunión.

Tras el gran conflicto que han protagonizado los dirigentes del partido morado, Errejón responderá esta noche en El Intermedio a partir de las 21:30 horas en laSexta.