'Amigos para siempre', el fenómeno viral que resume los esfuerzos de El Intermedio por reconciliar a España y Cataluña

LA CAMPAÑA CONCILIADORA DE WYOMING Y COMPAÑÍA

El Gran Wyoming, Gonzo, Sandra Sabatés, Thais Villas y Dani Mateo se liaron la manta a la cabeza en su objetivo de mantener el buen rollo entre Cataluña y el resto de España. Juntos lanzaron el hit 'amigos para siempre', una versión del mítico éxito de Los Manolos con letra adaptada y un mensaje de amistad y unidad: "No, que España no es sólo del PP, ni Cataluña se reduce al tres per cent".