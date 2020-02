ARCO cuenta este año con una nueva dirección que apuesta por incluir a galeristas jóvenes junto a los artistas más consagrados. Sin embargo, la presencia femenina sigue siendo la asignatura pendiente.

Las artistas españolas que exponen en la feria de arte sólo representan el 6% del total. Un dato llamativo si se tiene en cuenta que en las enseñanzas artísticas la mayoría de estudiantes son mujeres.

Que las mujeres artistas tengan más visibilidad es uno de los empeños de la artista visual Yolanda Domínguez. Hace dos años dirigió la acción 'Estamos aquí', en la que un grupo de mujeres artistas se paseó por ARCO con el símbolo de ubicación de Google para denunciar la desigualdad en el sector.

"Tenemos una cultura incompleta creada desde la perspectiva masculina", afirma Domínguez.

"Tenemos un problema, una cultura incompleta creada desde la perspectiva masculina. Necesitamos más mujeres no solo siendo la musa sino contando tras la cámara sus propias historias", reflexiona Domínguez en El Intermedio.

En su acción 'Niños Vs. Moda', la artista le mostró a un grupo de niños y niñas imágenes de campañas de publicidad de marcas de lujo. "En esas imágenes ellos leían que las mujeres estaban muertas, enfermas o drogadas; pero los hombres aparecían como héroes, policías o estudiantes", explica en 'Mujer Tenía que Ser'.

Domínguez denuncia también la estigmatización de la mujer cuando no cumple con el patrón establecido. "Formamos parte de una diversidad, necesitamos que en los medios se visibilice la diversidad de mujeres", añade, recordando en El Intermedio algunas de sus campañas más reivindicativas.

Preguntada por el papel de la redes sociales, Yolanda Domínguez considera que son "fundamentales" y "maravillosas" en el feminismo porque "puede hacer que las mujeres estemos unidas".

No obstante, denuncia una nueva forma de violencia contra las mujeres que se está originando en las redes sociales. "He llegado a tener miedo al ir a dar un conferencia. Es una violencia que no se ve, pero es una violencia que se vive y que hay que combatir. La Justicia tiene que actuar en estos casos", añade. La artista sostiene que el primer paso para acabar con el machismo es reconocerlo.