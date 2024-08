Hace varias temporadas de El Intermedio, Thais Villas habló con vecinas de un barrio rico y un barrio obrero sobre moda: ¿cuál es la prenda más cara?, ¿y la más barata?, ¿cómo definirían su estilo? Una mujer de barrio obrero destacó que su estilo es "caótico": "Un día malo lo tiene cualquiera y muchísimos malos, más todavía". Por su parte, una mujer de barrio rico aseguró que su estilo es "casual": "Para ir a la oficina es un look totalmente habitual en mí". "Me inspiro en Chanel", explicó la mujer, que confesó que se iba de compras en su hora de comer: "Porque si no engordo".

Además, preguntada por la prenda más cara que llevaba, la mujer enseñó a Thais Villas su abrigo de 4.000 euros. "Ya es dinero", destacó la reportera a la mujer, que explicó que la chaqueta era "muy útil": "Faltaría más, con 4.000 euros debería darle los buenos días por la mañana la chaqueta", insistió Thais Villas a la mujer, que contesto: "Pues sí, me los da". Mientras, la mujer aseguró que lo más barato que llevaba eran los pantalones: "Me costaron sobre 20 euros en Zara".

Por último, la reportera de El Intermedio preguntó a la mujer de barrio rico cuánto dinero se gastaba por temporada en ropa. "Así por decir una cifra redonda, un pastón de Manila", aseguró la mujer, que confesó que se gasta unos 10.000 euros al año: "Para eso me lo curro, que llevo trabajando desde los 22 años, soy economista".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.