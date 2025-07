Una mujer de barrio obrero, tras ayudar a sus hijos económicamente "cinco años": "Les pagué las hipotecas, si no les echaban"

Una mujer de mismo obrero confiesa a Thais Villas en este vídeo de El Intermedio haber estado ayudando cinco años a sus hijos con dinero y "pagándoles las hipotecas porque si no les echaban".

En 2015, Thais Villas acudió a un barrio rico y un barrio obrero para hablar con sus abuelos sobre cómo ayudaban a sus familias. Y es que durante los periodos de crisis, son quienes las mantienen a flote. Un vecino de barrio obrero aseguró ayudar a sus hijos económicamente casi todos los meses: "La comida o lo que les haya hecho falta, ellos no trabajan y hay que ayudarles, tienen que comer todos".

Un testimonio muy parecido al de una mujer del mismo barrio, que confesó haber estado ayudando cinco años a sus hijos con dinero y "pagándoles las hipotecas porque si no les echaban". No obstante, en el barrio rico otra mujer afirmó que nunca había ayudado económicamente a sus hijos: "Trabajan los cuatro y a veces vienen a comer a casa, pero por venir, no porque lo necesiten".

Por otro lado, una mujer del mismo barrio aseguró haberles ayudado económicamente "siempre": "Y lo sigo haciendo". "Les he regalado un piso, plancho, cuidado a sus bebés...", confesó la mujer, que destacó que lo hacía porque quería, no porque sus hijos lo necesitaban: "Mis hijos los dos se colocaron ellos y son supertrabajadores".

Por último, una mujer de barrio obrero sí que confesó que ayudaba a sus hijos porque tenían necesidad: "Me lo quito yo de muchas cosas y se lo doy a ellos". Puedes ver el reportaje al completo en el vídeo principal de esta noticia.

