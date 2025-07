Cristina Jiménez, inquilina de una infravivienda de 17 metros con humedades: "Soy asmática y me ahogo, es horrible"

La actual crisis de la vivienda está haciendo que se estén alquilando auténticos zulos, en muchas ocasiones sin las condiciones mínimas de habitabilidad, por los que además piden un dineral.

Andrea Ropero entrevistó a Cristina Jiménez, una persona que sabe muy bien qué es eso. Desde hace casi ocho años, vive en un bajo del barrio de San Lorenzo de 17 metros cuadrados y en condiciones infrahumanas por 360 euros.

En su caso, el problema no solo es el espacio, sino las humedades que se filtran a través del jardín. "Nunca se ha podido pintar en esta casa", afirmaba Cristina, que es asmática y para la que dormir por las noches ahí "es horrible".

La entrevistada aseguraba que su casero había avisado sobre las humedades a la comunidad de vecinos y ésta al seguro, que dictaminó que la casa era "inhabitable".

En esta situación, Cristina ha solicitado a la Empresa Municipal de Vivienda y a la Comunidad de Madrid una casa. También ha hablado con una asistenta social, que le ha dicho que "cuando me echen, que vaya allí a ver qué solución me dan". Cristina recibe una pensión por discapacidad y explicaba que "más de lo que estoy pagando me es imposible".

