Una emprendedora, a una joven que defiende que los ricos paguen más impuestos: "Claro, trabajamos para vosotros"

En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas salió a la calle con su conocida sección 'Hablando se enciende la gente' para abrir un debate con los ciudadanos sobre economía. "Para tirar para adelante la economía ¿quién es mejor, Sánchez o Feijóo?", preguntó Thais Villas a dos mujeres, que debatieron en el vídeo principal de esta noticia.

"Vemos que Sánchez no, pues Feijóo", respondió una mujer, que afirmó ser emprendedora, y defendió que un Gobierno de derechas sería buenos para los empresarios y autónomos: "Chuparían menos de nosotros y nos pedirían menos impuestos".

"No para los trabajadores", detalló la otra mujer a la emprendedora, a la que explicó que si "paga más impuestos es porque tiene más". "Ah, vale, pues te lo doy", ironizó la emprendedora a la mujer, que respondió tajante: "No, no me lo das a mí, nos lo das a todos". En referencia a los impuestos. "Pues eso, trabajamos para vosotros", respondió la emprendedora, que aseguró que España estaba peor respecto a hace unos años.

"Hombre, en derechos sociales hemos ganado mucho", respondió rotunda la otra mujer a la emprendedora, quien decidió abandonar el debate: "Bueno, yo me voy". Puedes ver el momento en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.