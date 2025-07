"Ya hay vecinos que se han tenido que ir por pisos turísticos": la reflexión de Cristina, inquilina de una infravivienda de 17 metros

Cristina Jiménez vive en sus propias carnes lo peor de la crisis de la vivienda. Con una pequeña pensión de discapacidad, está obligada a vivir en una infravivienda de 17 metros cuadrados y con humedades por 360 euros al mes en el madrileño barrio de San Lorenzo.

Junto a Andrea Ropero, hacían en el vídeo sobre estas líneas el ejercicio de mirar a cuánto estaban los pisos en esa zona y ese mismo momento. Así encontraban un piso de 28 metros con un baño por 850 euros al mes, de 32 metros por 1.250 euros o de 58 por 1.900.

"Es impagable", lamentaba Cristina, que entre las causas de los precios disparados del alquiler en su barrio, muy alejado del centro de Madrid, mencionaba la cercanía con Ifema y el aeropuerto de Barajas.

Además, apuntaba a la proliferación de pisos turísticos en el barrio de Hortaleza. "Ya hay vecinos que se han tenido que ir por pisos turísticos", comentaba Cristina, que señalaba que "no me queda otra que aguantar hasta que me den otra casa donde ir".

En el caso de que la echen, explicaba que "no tengo dónde ir. No tengo familia y no tengo nada".

