Adela González y Boris Izaguirre visitan el plató de El Intermedio para presentar Más Vale Sábado, el nuevo programa de laSexta que se estrena este próximo sábado a partir de las 15:45 horas.

"Se va a pasar rápido porque empezamos a hablar y no paramos, además de la escaleta y todos los contenidos que tenemos", asegura Adela a El Gran Wyoming, que pregunta a Boris Izaguirre cómo afronta esta nueva etapa en laSexta, porque su compañera de programa ya estuvo trabajando en la cadena, concretamente en 'Más Vale Tarde': "Ya he dado muchas vueltas y he estado en muchos sitios porque he sido muy inquieto. Siempre he sido un culo inquieto, nunca mejor dicho", bromea el venezolano.

"El programa va a tener tela", opina El Gran Wyoming al escuchar hablar a Adela González y Boris Izaguirre, a quienes pide en este vídeo que les aclare qué es el "chochoneo".