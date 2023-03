La reportera de El Intermedio Estela Giraldo sale a la calle para gastar una broma a los españoles: les hará creer que la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez con Ramón Tamames de candidato ha salido adelante. "Me acabo de quedar anonadada", afirma una chica, que no puede evitar cambiar de gesto según la reportera le va contando la información.

Por otro lado, una señora muestra su gran enfado afirmando que es "de lo peor" que puede pasar: "De ser comunista a venderse a la ultraderecha. No lo entiendo. Me dejas, que no tengo ganas ni de comer". Por su parte, un chico, muy sorprendido, destaca que no se lo esperaba y que es "vergonzoso", sobre todo, "para la juventud de ahora". Además, el joven destaca que no confía en Tamames aunque reconoce que tampoco lo hacía en Pedro Sánchez: "No confío en muchos políticos".

Otra señora se muestra muy indignada y es que aunque al principio afirma que no se puede hacer nada y lo único que queda es "aguantar", al ser preguntada sobre su opinión de que Tamames sea el nuevo presidente se muestra rotunda: "Ese no puede hacer nada, lleva toda la vida en política y ha ido de chaquetero de un lado a otro, es un chocho ya". Además, la reportera cuenta a los españoles algunas 'medidas' que va a aplicar Tamames: como que, por su edad, trabajará de lunes a jueves o que Abascal será el nuevo ministro de Igualdad. Puedes ver el enfado de la gente al descubrirlo en el vídeo principal de esta noticia.