'Miriam Nogueras' desvela su táctica 'mátemática' para negociar con el Gobierno: "Tenemos 7 diputados y 0 escrúpulos"

'Miriam Nogueras', encarnada por Cristina Gallego, vuelve a El Intermedio para desvelar sus secretos para negociar con el Gobierno después de sacar adelante medidas como el reparto de menores migrantes.

"¿Han pasado de tener roces a hacer petting?", le pregunta Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, a lo que la 'portavoz' de Junts en el Congreso le responde que "si acaso un poco de BDSM porque tenemos cogido al PSOE por las pelotas".

Sobre su táctica negociadora, asegura que se trata de simples matemáticas: "Tenemos 7 diputados y 0 escrúpulos, las cuentas salen solas", comenta 'Nogueras', que asegura que podrían pedir a Sánchez "lo que nos diera la gana", como que Puigdemont fuera "emperador de Cataluña" o "sacrificar a todos los canarios, los pájaros, que me recuerdan al barco del Piolín".

Sobre por qué no reclaman soluciones en problemas como la vivienda o el paro juvenil, 'Nogueras' señala que "nosotros solo defendemos los intereses de los nuestros, del partit". "Entonces deberían llamarse 'Junts per todos mis compañeros y per mi el primero", reacciona Wyoming.

'Nogueras' le amenaza con pedir a Pedro Sánchez "que le quiten el programa o ilegalizar a todos los presentadores que no sean catalanes", algo que 'ejecuta' de inmediato Dani Mateo. Sin embargo, Wyoming advierte: "Soy como la Sagrada Familia, no hay quien acabe conmigo".