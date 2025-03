Del novio de Ayuso al Dúo Dinámico: Cristina Gallego desvela quiénes "salieron mejores" de la pandemia

"¿Os acordáis de cuando decíamos que de las pandemia saldríamos mejores?", pregunta Cristina Gallego, entre risas. "Qué cosas teníamos, en esa época dijimos muchas cosas sin sentido", añade. A pesar de ello, la colaboradora expone que sí hubo gente que sí logró salir mejor del confinamiento. "Por ejemplo las plataformas de streaming que ganaron millones de euros y de usuarios", indica.

Gallego pone otro ejemplo: las empresas de reparto. "Solo Amazon aumentó sus ingresos un 40% durante el confinamiento, llegando a los casi 90.000 millones de dólares", expone Cristina. La colaboradora indica que los empleados de esa plataforma, a pesar de ello, "no trabajaban en las mejores condiciones ya que Amazon se negó a cerrar las plantas, incluso habiendo riesgo de contagio". "Lo único que entendían por medidas de protección era ponerle más papel burbuja a los paquetes", añade.

La colaboradora apunta a que los que más se enriquecieron durante la pandemia fueron los comisionistas, "que vivieron su época dorada". Gallego pone como ejemplo a Alberto Luceño y Luis Medina, "que, en lo peor de la pandemia, dieron un pelotazo con la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid y se llevaron seis millones de euros en comisiones". Cristina apunta a que, además, nos dejaron algo muy valioso: "A San Chin Choon, el único nombre de corrupto que no sabes si quieres que acabe entre rejas o entre dos panes".

Pero estos no fueron los únicos que lograron enriquecerse gracias a la pandemia. "Qué me decís de Koldo, el portero de una discoteca que, presuntamente, acabó llevándose comisiones millonarias en contratos de mascarillas", indica Cristina. Para la colaboradora, "dónde más florecieron los comisionistas fue en las reuniones familiares de Ayuso". "Si no era su hermano el que se embolsaba cientos de miles de euros vendiendo mascarillas era el particular de su novio, Alberto González Amador, que facturó hasta dos millones en comisiones por contratos de mascarillas", añade.

"Alberto sí salió mejor de la pandemia. Salió con un Maserati, un dúplex y un set de pelucas", añade. "Los comisionistas no salieron mejor de la pandemia... salieron de puta madre", afirma. "Solo hay dos personas que se enriquecieron más: el Dúo Dinámico, que no me quiero imaginar lo que se llevaron en derechos de autor", concluye.