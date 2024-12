Mikel Ayestaran, sobre el ambiente en Siria tras la caída de Al-Asad: "Tienen muy claro que han aprendido la lección de Irak"

El corresponsal indica que los sirios miran al futuro con esperanza pero "también con mucha incertidumbre porque no saben qué va a hacer esta nueva administración islamista".

Tras la caída del régimen de Al-Asad, El Intermedio conecta con el corresponsal Mikel Ayestaran para conocer la última hora del país. El periodista se encuentra en Damasco, capital de Siria. El periodista expone que en el día de hoy han amanecido con los bombardeos por parte de Israel. "La prensa israelí afirma que han alcanzado más de 300 objetivos y han destrozado el 80% de lo que era el ejército de Bashar al-Ásad", apunta Ayestaran.

El corresponsal indica que el día ha estado marcado por la puesta en marcha del nuevo gobierno interino y por la alegría y euforia que sigue en las calles. "La gente está aliviada después de la caída del régimen", expone. Ayestaran indica que que se han vuelto a abrir las tiendas y que se ha podido ver mucha vida y actividad en la zona comercial de Damasco.

"Hay una mezcla muy curiosa entre milicianos, que vienen de diferentes partes del país, también hay curiosos que no han salido de su casa hasta ahora por miedo, y luego todos los comerciantes que quieren ponerse a trabajar y recuperar una aparente normalidad", explica el periodista.

La gente, como afirma el periodista, "miran con esperanza al futuro aunque también con mucha incertidumbre porque no saben qué va a hacer esta nueva administración islamista". Ayestaran indica que "no es lo mismo gobernar la provincia de Idlib que gobernar todo Siria". "Tienen muy claro que han aprendido la lección, piensan, después de lo ocurrido en Irak y no quieren un caos, un vacío de poder absoluto y un baño de sangre como el que siguió en Irak tras la caída del régimen de Saddam Hussein", concluye.