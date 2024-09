Raúl Pérez se convierte en el que Wyoming ha definido como "el primo de Zumosol de Feijóo". No es otro que Miguel Tellado, el portavoz de el Partido Popular. El popular ha participado en una rueda de prensa en la que se ha mostrado muy crítico con el Gobierno, poniendo en duda que sea capaz de acabar con la legislatura. Wyoming ha querido saber si ya ha logrado tranquilizarse después de los momentos de tensión vividos. 'Tellado' ha mostrado como es capaz de hacer 'magia' con las palabras, afirmando que "con Sánchez no son presupuestos, como mucho, supuestos".

Wyoming quiere saber si el portavoz es tan elocuente en su día a día como en sus intervenciones en el Congreso. "En el día a día no soy tan brillante", confiesa, "pero tampoco es difícil destacar porque el nivel del Congreso es patético y antiestético. Este gobierno soviético va a dejar el país esquelético". "Ya sabemos algo más sobre usted, es un excelente rimador", afirma Wyoming.

'Tellado' expone que detrás del "pitbull de Feijóo", como lo ha definido el presentador, hay "una persona tranquila, amable, educada, respetuosa, pero tu vuelve a compararme con un perro y las palizas que le meto al Gobierno te van a parecer un masaje al lado de lo que te voy a hacer a ti", amenaza a Wyoming.

Ante la tensión de la entrevista, Wyoming pregunta al 'portavoz del PP' cuál es su color favorito. "Verde, que es como me gusta poner a los socialista", desvela. Cuando el presentador intenta finalizar la entrevista, 'Tellado' se vuelve a enfadar y, de nuevo, amenaza a Wyoming. "Dime a la cara que me vaya, que no me quieres aquí... que te quede clarito una cosa, Pink Floyd, me iré cuando yo quiera", le dice.