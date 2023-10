Andrea Ropero ha conversado con Miguel Hurtado, que fue víctima de pederastia en la abadía de Montserrat, y con el que ha analizado el informe publicado por el Defensor del Pueblo que apunta que más de 400.000 personas podrían haber sufrido abusos sexuales en la Iglesia.

Hurtado asegura en el vídeo sobre estas líneas que el informe es "un trampantojo" y, en este sentido, apunta que "el propio Defensor del Pueblo, en su informe, reconoce que el Estado español ha fallado de forma clamorosa en sus obligaciones de protección de los menores". Respecto a la posibilidad de que sea el Estado quien cree un fondo para indemnizar a las víctimas, se muestra rotundo: "Después de haber rescatado a los banqueros, ¿ahora también vamos a rescatar a unos señores que han encubierto casos de pederastia generalizada y sistemática?".

En su caso particular, apunta que la institución "ha pedido perdón públicamente, pero se niegan a indemnizar". Sobre los últimos casos conocidos, recuerda que "los abusos sexuales no son un problema del pasado, sino una realidad sangrante del presente". "Si hace ocho años me dicen que todavía tendría que luchar por un derecho básico que en el norte de Europa ya han conseguido, no me lo habría creído", afirma Miguel, que defiende que "como sociedad deberíamos ser capaces de interiorizar que cuando tocan a uno de nuestros niños, nos tocan a todos".