El Intermedio recuerda la aprobación, en el Congreso de los Diputados, de la ILP que propone la regularización de cientos de miles de migrantes. El programa salió a la calle para preguntar a varios migrantes qué puede suponer para ellos el lograr regularizar su situación.

José, de Venezuela, expuso que el hecho de no tener trabajo ni papeles implica que sea complicado hasta conseguir una vivienda. "Sin papeles no eres nada, es imposible que te arrienden", indicó. "Abusan de las personas indocumentadas porque te hacen trabajar hasta 16 horas y uno tiene que adaptarse a lo que ellos digan", añadió.

Por su parte, Gloria, de Nicaragua, indicó que, después de cuatro años en España, todavía no tenía papeles. Como explicó, a pesar de haber tenido buenos trabajos cuando ha pedido a sus empleadores que le hagan un precontrato, para así poder solicitar sus papeles, siempre le han dicho que no. "Como no tienes documentación te quieren pagar menos", explicó. "Si nos regularizan a todos aportamos más al país, yo quiero pagar mi Seguridad Social, gana el país y gano yo", reflexionó.

Gilbert también manifestó que la dificultad de conseguir mejores trabajos sin tener papeles. "Nadie quiere asumir el riesgo porque las multas son altísimas", argumentó. Indicó que, en muchos trabajos, "te explotan por dos duros y no vale la pena... arriesgas tu salud". Gilbert explicó que el hecho de no tener trabajo también dificulta poder alquilar un piso y obliga a compartir, y tener suerte con que la persona que subarrienda "no se pase de listo". "Si no, vas a vivir como nómada, eso es lo más difícil", añadió.

"Hay gente que se aprovecha de la necesidad", reflexionó. En cuanto a la ILP, afirmó que "esa propuesta de ley nos beneficia tanto a nosotros como migrantes como al estado que al final uno paga sus impuestos, paga la Seguridad Social y ese es el fin... es un ganar y ganar".

