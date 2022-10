A principios de año, Alejandro Palomas desveló que había sido víctima de abusos y violaciones por parte de un cura cuando estudiaba en el colegio religioso La Salle de Premià de Mar. Ahora, vuelca toda aquella terrible experiencia en un libro, 'Esto no se dice'.

El escritor ha compartido su desgarrador relato con Andrea Ropero, a la que cuenta cómo este traumático suceso le ha marcado hasta el día de hoy. "Me manoseaba, intentaba penetrarme, me callaba, me encerraba", explica Palomas, que asegura que vivió "en el terror más absoluto durante un año". "Cuando él eyaculaba sobre mí me decía 'ves lo que me haces hacer'", relata el escritor, que afirma que después de aquello "fue como si me muriera, ya no fui el mismo nunca más".

Alejandro Palomas recuerda que cuando se lo contó a su madre "quedó horrorizada" y que temía hacerlo porque "si me rechaza, me voy a quedar huérfano". El escritor asegura que rezó muchas noches para morirse "y para que muriera mi padre". De su progenitor, explica que cuando se enteró de que había sufrido abusos "me castigó" porque, afirma, "para él fue una putada tener un hijo manchado de esta manera, era un asco, una vergüenza". Su historia al completo, en el vídeo sobre estas líneas donde también detalla su reacción al conocer la muerte de su violador y reflexiona sobre si la Iglesia llegará a hacer una investigación de todos estos casos.