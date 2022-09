Dani Mateo y El Gran Wyoming vuelven a convertirse en 'Los Aristorrancios' para analizar uno de los temas más candentes en la actualidad de la alta sociedad: la ruptura entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. "¿Sabes a quién se le ha quedado cara de pitbull? a la pobre Isa Preysler", comenta Mateo, que desvela que ha aparecido un segundo vídeo de Onieva besando a otra chica.

"Este es un casquivano", comenta Wyoming, que además manda un claro mensaje a Onieva: "Como me cruce contigo por el Club de Campo, no te voy a perseguir, pero igual mando a alguien del servicio a que te diga cuatro cosas, porque no se puede caer más bajo", advierte el presentador de El Intermedio en el vídeo sobre estas líneas donde también desvela un 'secreto'.

El tenso momento entre la infanta Elena y una periodista

En un vídeo, se ve a la duquesa de Lugo pedir a una reportera que se dirija a ella como "Doña Elena", una actitud que Wyoming y Dani Mateo analizan con mucha ironía y el acento pijo de 'Los Aristorrancios' en este vídeo de El Intermedio.