Isma Juárez continúa con su recorrido por España descubriendo la otra cara de la campaña electoral. La última parada de su 'Trastienda de campaña' es Patones, donde ha conocido a Rosario Testa, 'Charito', una mujer de 99 años que se ha presentado para la alcaldía de esta localidad.

"La juventud no sé dónde está metida que no hace nada", afirma 'Charito' desde la cima de Patones, donde explica que una de sus medidas estrella sería la construcción de un parking para turistas y, con lo que recaudara, regalar dentaduras a la gente mayor.

Sobre sus referentes políticos, apunta a Pedro Sánchez: "No me digáis que no tiene facha, es guapo, es majo", comenta 'Charito' en el vídeo sobre estas líneas, donde también destaca el equipo de seis mujeres que le acompañarían en su labor como alcaldesa a las que, explica, "les digo tú haz esto, tú haz lo otro". "Yo he pensado 'poniendo las más jóvenes, más bellas y que tengan un poco de tetas...'", afirma la candidata a alcaldesa, a lo que Isma le responde que "está haciendo la estrategia de la televisión de los 90".

Durante la entrevista con Isma Juárez, 'Charito' también ha sacado su vena más feminista y reivindicativa: "Menos mal que las chicas trabajan todas y ojalá sigan os aplasten a todos, porque tengo ganas de que triunfen las mujeres".