El Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera han llegado a un acuerdo para tratar de frenar los paros de la última semana. El Ejecutivo se ha comprometido a bonificar el precio del gasóleo para el transporte profesional con unas ayudas de 500 millones de euros que correrán a cargo del Estado y de las petroleras, unas medidas que se aprobarán a partir del próximo 29 de marzo y que esperan acabar con las protestas convocadas por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, una organización minoritaria, que no ha estado presente en la reunión y que a pesar del acuerdo ha anunciado que continuarán las movilizaciones de forma indefinida.

Quienes participan en los paros explican que la situación es insostenible. "No podemos trabajar así, no nos deja ni un duro, trabajamos a pérdidas", cuenta un camionero, mientras que otro lo explica con datos: "Si el viaje me cuesta 1.700, me dejo 1.500 en gasoil. Por 300 euros no me vale la pena estar fuera de casa, pagar seguros, autónomos, ruedas, camión... es preferible quedarme perdiendo en casa", ha detallado.

Ante estas reivindicaciones, El Gran Wyoming tiene un mensaje de ánimo porque cree que "tienen motivos para protestar": "Esperemos que se llegue a un acuerdo con todo el sector, los camioneros son esenciales para este país". Añade además que antes, "cuando veías camiones parados significaba que ahí se comía bien, ahora lo único que significa es que se están comiendo una subida de la gasolina detrás de otra".