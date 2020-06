La pandemia de COVID-19 ha modificado el verano de este año. Wyoming afirma que pasará sus vacaciones "cerquita" y renunciará a su "isla privada de Brasil". Además, el presentador de El Intermedio realiza un 'unboxing' de sus souvenirs para dar ideas a los espectadores.

"Yo me he recorrido España de norte a sur, y no sólo por sus bares, también por sus playas y sus montañas", explica Wyoming, que recuerda el recorrido a caballo que hizo por todo el país. "Me recorrí España a caballo porque le colocamos un gol a un diario que no puedo decir y estuve viajando con los 'caballitos' y les llevé un reportaje que no sabían qué hacer con él", explica al tiempo que muestra imágenes de ese viaje.

El presentador también habla de "su segunda vida" en el sur de España. "Soy un hijo adoptivo del sur, llegué un día a la provincia de Cádiz y me quedé colgao. El idioma que practican en Cádiz...", añade emocionado Wyoming en su 'unboxing' turístico.

Las fotos de los pasaportes de Wyoming

Wyoming también mostró en El Intermedio tres fotografías de sus pasaportes que esconden sorprendentes anécdotas, desde una en 1972 en la que aparece con melena hasta una en 1989 en la que aparece una visa americana: "Con ella podías ir a EEUU toda tu vida".

La confesión de Wyoming sobre su paso por la mili

Durante el confinamiento, y desde casa, Wyoming también mostró una fotogragía suya haciendo la mili. "Este soy yo haciendo el servicio militar cumpliendo con España", destaca Wyoming, quien dice que "muchas veces en las redes la sacan pensando que me molesta".