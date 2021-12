La Real Academia Española hace cada año un retoquito. Entre las 4.000 nuevas modificaciones encontramos términos para todos los gustos, palabras que El Gran Wyoming ha querido repasar en su monólogo inicial.

Por ejemplo, se incluyen términos como "vapear", "webinar", "bitcoin" o "pifostio", aunque llaman más la atención términos como "rebujito", "tinto de verano", "cachopo" o "paparajotes".

Eso sí, para el presentador sorprende aún más que hayamos tardado en incorporar términos útiles a la sociedad como "mantero" o "transgénero". En este contexto, defiende que es "necesario renovar el lenguaje, porque hasta que no lo nombras, oficialmente no existe. Y ese trabajo no solo lo puede desempeñar la RAE".

Como ejemplo, la decisión adoptada por el Gobierno de empezar a contabilizar todos los feminicidios a partir de enero: "Hasta que no lo nombras no existe y hasta que no le pones un número no entiendes su verdadera magnitud".