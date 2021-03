El Gran Wyoming cree que son las mujeres las que deben explicar qué es el feminismo, por lo que para arrancar el programa este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, opta por contar una historia, reflexionando sobre los esfuerzos que el hombre ha hecho desde el principio de los tiempos para proteger sus propiedades, con fosos en los castillos, candados en las huchas, cámaras de seguridad en los supermercados.

El Gran Wyoming reconoce que a falta de otros métodos antirrobo para los privilegios que tienen los hombres, estos "tratan de que no se los quiten tapando a brochazos murales feministas, haciendo comentarios sexistas a las mujeres para vejarlas y recordarles que están en un escalón inferior o simplemente negando la desigualdad entre hombres y mujeres". Dice el presentador que "todo responde a lo mismo, la resistencia a perder esos privilegios que los hombres nos hemos tomado, lo que no saben es que no hay alarmas suficientes para evitar que las mujeres tomen por asalto lo que les pertenece", concluye.