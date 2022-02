Después de su tradicional monólogo en el arranque de El Intermedio en el que analiza los temas más destacados de la actualidad, El Gran Wyoming se reencuentra con Sandra Sabatés por sorpresa en el plató del programa. Y es que ambos habían estado una semana separados después de que la presentadora diera positivo en COVID y, por tanto, tuviera que quedarse en su casa confinada.

"Buenas noches, Andrea Ropero", destaca El Gran Wyoming, que no se da cuenta de que ya no está Ropero, la sustituta de la catalana. "¡Bienvenida, Sandra Sabatés, no te había visto", dice eufórico Wyoming. Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de esta noticia.