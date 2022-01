Después de realizar una reflexión sobre lo importante que es el instinto de superación y el control mental, El Gran Wyoming se encuentra con Sandra Sabatés en el plató de El Intermedio.

"De lo de superación no me voy a meter, pero el control mental no es lo tuyo", destaca la presentadora a Wyoming, al que recuerda qué hizo este sábado: "¿Qué estabas haciendo?, ¿bailando sevillanas en plena Gran Vía? ¿te parece normal?". "Estaba bailando muy bien", se defiende Wyoming ante Sandra Sabatés, que reconoce que "el baile no fue lo peor": "Lo peor fue que entraste en comisaría gritando que eras hijo del emérito". Puedes ver el momento completo y la explicación de Wyoming en el vídeo de arriba.