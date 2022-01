Andrea Ropero debería estar en plató para hacer su tradicional 'baño de realidad', pero la colaboradora está confinada en su casa y conecta en directo con El gran Wyoming, quien le recrimina que aparezca por videollamada: "Deberías estar haciendo tu cuarentena, a ser posible aislada y lejos de cualquier ordenador". Pero Ropero tiene claro que "no hay ninguna variante que pueda con el baño de realidad".

En esta ocasión, desde casa, pero la colaboradora está igual de preparada para someter a Wyoming a su 'baño de realidad'. Un espectador ha escrito a El Intermedio para aclarar que cuando Wyoming se sienta en la mesa, se pone en el borde, no en un pico. Además, adjunta un dibujo para reforzar su argumento con la diferencia entre "borde" y "pico". Wyoming, con cara de asombro, confiesa que "le ha descubierto" y comenta: "Qué agudeza visual". Además, el presentador asegura que nunca apoya sus nalgas "en un pico, sino en un borde redondeado y pulido para que no lesione la parte más valiosa" de su anatomía. Y no se queda ahí, el presentador recalca que "perfectamente podría haber alcanzado el éxito como hermana pequeña de las Kardashian". Puedes verlo en el vídeo principal.

