Wyoming ha hecho un monólogo brillante esta noche en El Intermedio. El presentador denunciaba que el entrenador del Rayo Vallecano no haya sido cesado tras darse a conocer sus comentarios acerca de la violación grupal de la Arandina. Además, se ha hecho eco de las injustas condiciones de las jugadoras del equipo femenino del Rayo.

Tras acabar el monólogo, Sandra Sabatés ha entrado en escena felicitando al presentador por sus palabras: "Enhorabuena, maravilloso el monólogo, me ha encantado". Pero los elogios de la presentadora no se han quedado ahí: "Has estado tan brillante que en algunos momentos pensaba que eras Pablo Motos".