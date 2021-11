The very best of Intermedio

"Sánchez es diabólico y no le hemos escogido": el surrealista enfado de una simpatizante de Abascal

"Los podemitas quieren destruir España y Sánchez los ha metido, es diabólico", afirmó una manifestante de la plataforma 'Pedro Sánchez dimisión' a David Pareja, el 'reportierno' de El Intermedio.