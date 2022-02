La crisis entre Rusia y Ucrania ha provocado que suenen tambores de guerra en Europa. Ante la, todavía muy remota, posibilidad de encontrarnos inmersos en un conflicto bélico en nuestro continente, surge el interrogante de si la sociedad actual, y los jóvenes en particular, estarían preparados para un enfrentamiento a gran escala.

En busca de respuestas, El Intermedio ha salido a la calle para medir el nivel de preocupación de los jóvenes y, entre otras cuestiones, preguntarles por su predisposición ante una hipotética llamada de su país en el caso de que se les necesitara para combatir.

Las respuestas, que recoge el vídeo sobre estas líneas, son de lo más variopinto, si bien la corriente del 'no a la guerra' es la predominante. En algunos casos, como afirma una de las jóvenes encuestadas, porque "tendría que tener una formación militar y tal, y no la tengo". Por su parte, otra de las chicas preguntadas por este asunto se desmarca de un posible reclutamiento porque "no me renta estar en una pelea, es que no" aunque no cierra la puerta a "que se vayan otras personas", si bien acepta que esto "queda un poco egoísta".

"En el paintball disparé a uno de mi equipo"

Por otro lado, los hay que sí responderían a la llamada, como el joven de este vídeo que, eso sí, también avisa de que eso significaría un hándicap para sus propios aliados: