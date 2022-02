¿Están al tanto los jóvenes españoles de que existe un conflicto en Europa que podría acabar en guerra? ¿sabrían decir cuáles son las dos potencias implicadas? El Intermedio sale a la calle para descubrirlo. En el vídeo principal de esta noticia puedes descubrir las explicaciones de los jóvenes sobre lo que está pasando. Como una joven que afirma que "hay como gente con armas".

Pero, si finalmente estalla una guerra, ¿estarían las chicas y chicos españoles dispuestos a alistarse en el Ejército para ir a la guerra? "Lo siento, pero no", destaca una joven, que afirma que "suena egoísta", pero no va con ella. Por otro lado, un joven afirma que "si Pedro Sánchez" le pide que se apunte al Ejército él lo hace, pero lanza un aviso: "Puede jugar en contra de España, no tengo cuerpo ni mentalidad de militar. La última vez que jugué a un paintball acabé disparando a uno de mi equipo, si alguien está viendo esto, no me cojan para el Ejército". Además, ¿a qué objetos y personas salvarían si hubiera una guerra? Responden a todo esto y más en el vídeo.