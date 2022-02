Aunque el conflicto entre Rusia y Ucrania corre serio peligro de convertirse en una guerra abierta, la sociedad es partidaria de llegar a una solución diplomática. Así lo opinan los jóvenes españoles, que, preguntados por El Intermedio, envían en el vídeo sobre estas líneas diversos mensajes de paz.

Por un lado, mostrando su poca predisposición a ser reclutados para el ejército por motivos que van desde el "no va conmigo" o "no me renta estar en una pelea", hasta el que asegura que sería contraproducente para los intereses de España porque "en el paintball disparé a uno de mi equipo".

Por otra parte, también piden un poco de serenidad y diálogo ante tanta tensión: "Todo se puede resolver hablando, no hay necesidad de matar a nadie", señala una joven, mientras otros son más tajantes con mensajes como "Putin, cálmate" o apuntan hacia la importancia de dedicar los esfuerzos a combatir al enemigo común "hay cosas más importantes, como salir de la pandemia".