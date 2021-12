El rey Felipe VI ha hecho una 'aparición' estelar en el último programa de El Intermedio del año. Ha ocurrido un día antes de su tradicional discurso y queriendo mandar un exclusivo mensaje a los espectadores, algo que ha sido posible gracias a los increíbles efectos de transformación del programa.

"Ha sido un año difícil y duro para todos, también para esta familia. Como ya sabréis tengo una hija adolescente y está como para aguantarla...", ha arrancado el monarca. Tras estas palabras, ha dicho: "Os tengo que comunicar que yo, el rey de España, he llegado a un pacto con el rey de la televisión, El Gran Wyoming, que ha prometido que verá mi mensaje si yo veo El Intermedio, y ni me gusta ni me hace gracia, pero soy un hombre de palabra", ha clarificado.