Arranca la Navidad en El Intermedio, y Yolanda Díaz (Cristina Gallego) no ha querido desaprovechar la oportunidad de felicitar las fiestas a todos los españoles. Para ello ha lanzado un mensaje retransmitido a través de El Intermedio: "El único revés de este año ha sido que en el amigo invisible del consejo de Ministros me ha tocado Nadia Calviño. Le he comprado un disco de Ismael Serrano porque regalarle el manifiesto comunista me parecía demasiado".

Asimismo, la vicepresidenta ha querido lanzar un mensaje de esperanza: "Puedes conseguir que tu cuñado el de Vox y tu primo el rastafari no se tiren los langostinos a la cabeza". Puedes ver la divertida imitación en el vídeo principal de esta noticia de El Intermedio.