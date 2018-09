RAJOY, CIFUENTES, HUERTA...

Mamen Mendizábal analiza en El Intermedio las dimisiones políticos de los últimos tiempos y destaca que "no todas son iguales". Por eso, la periodista presenta 'Las cuatro formas de abandonar la política", desde la de 'no me voy, me echáis' de Mariano Rajoy a la de Màxim Huerta.