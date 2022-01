El Partido Popular ha presentado a todos los candidatos de la lista para las elecciones en Valladolid con la música de 'Los Vengadores' de fondo y con describiendo sus aficiones. En el vídeo principal de esta noticia, David Pareja se mete en esta campaña del PP en Valladolid como un político más para presentar su perfil.

"No sé quedarme quieto sonriendo sin dar miedo", afirma Pareja al creador de la campaña, al que pregunta si no es mejor poner el himno del PP que la música de 'Los Vengadores': "¿No quedará muy ridículo?". Tan mal lo pasa David Pareja al salir en este surrealista campaña en plena 'calle' que decide cortarla: "Se está riendo de mí". Dani Mateo analiza el vídeo en el plató de El Intermedio: "No le van a votar porque saben que no serviría para nada, para eso ya tienen la papeleta de Ciudadanos".

La creativa campaña con la que el PP de Valladolid "sale a petarlo"

Puedes ver en este vídeo la campaña de los candidatos del PP en Valladolid, que no deja indiferente a Dani Mateo.