"Queridos amigos, me dicen que tenemos una conexión muy importante", interrumpe El Gran Wyoming en directo, que explica que va a dar paso a Thais Villas. El presentador piensa que va a dar paso a un vídeo de la colaboradora cuando, de repente, desde el pinganillo le informan que está equivocado.

"¿Ah, no?, ah que tenemos un problema", explica sorprendido El Gran Wyoming, que detalla que tenía que interrumpirle Dani Mateo, pero no lo ha hecho porque no le funciona el micrófono: "Siempre tengo que cagarla yo por culpa de los secundarios, pero qué programa es este, ya no se respetan a las estrellas, vamos a poner las cosas en su sitio, así no podemos seguir". Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de esta noticia.