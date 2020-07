En este 2020 tan convulso, El Intermedio vivió la Semana Santa desde casa por culpa del confinamiento, pero el programa no podía dejar pasar le oportunidad de recordar cómo disfrutaban de ésta en el plató, el cual vivido durante toda su historia varias procesiones que han dejado huella. A continuación repasamos las que más han marcado al programa.

En 2018, la Hermandad de los Negritos realizó una procesión con las imágenes más veneradas la de Francisco Camps, Nuestro Padre del Santo Traje, y Ricardo Costa, Nuestro Señor de la Divina Sonrisa. Wyoming conectó con la procesión en algunos de los lugares más emblemáticos de su recorrido hasta que la Cofradía hace penitencia en plató. Lo recordamos en este vídeo.

En 2017, el plató vivió el "emotivo" e "irrepetible" cruce entre los pasos del Santo Cuñado y Nuestra Señora del Santo Olvido. Iñaki Urdangarin fue el encargado de festejar Semana Santa en el programa que dejó uno de los momentazos cuando la imagen del Santo Cuñado y Nuestra Señora del Santo Olvido se cruzaron, tras la magistral 'levantá' en medio del plató. "Vamos con ellos al cielo, o a Suiza, que les gusta más", comentó Wyoming.

En 2016, el personaje escogido por El Intermedio para celebrar estas fechas fue Rita Barberá. La procesión de Nuestra Señora del Perpetuo Aforamiento fue encabeza por el hermano mayor de la cofradía Dani Mateo, la hermana menor Thais Villas de riguroso luto y Gonzo portando el botijo para saciar la sed de los portadores. La procesión tuvo momentos estelares como su paso por el Circuito de Valencia, un lugar de absoluto recogimiento y silencio, o la peluquería.

En 2015, el protagonista de la Semana Santa de El Intermedio no podía ser otro que Luis Bárcenas después de que la Audiencia Nacional le dejara en libertad bajo fianza de 200.000 euros. La procesión Nuestro Padre Luis del Gran Poder, encabezada por los hermanos mayores de la cofradía del Señor de las Tres Demandas Dani Mateo y Thais Villas, se adentró en el plató para dar inicio a su estación de penitencia, con una saeta cantada por un espontáneo. "¡Vivan los hombres libres!", gritaban en plató.

Isabel Pantoja fue otra de las figuras estelares del programa durante su particular Semana Santa. Un recordado momento de El Intermedio en el que destaca cuando, presas del dolor, las Damas de Mantilla entraron al plató con la versión cofrade de 'Se me enamora el alma', se abrió Nuestra Señora del Blanqueo Doloroso, conocida popularmente como la Virgen de los Gitanos en honor a la cita del Santo Cachuli "Gitana, ¿tú me quieres?". Además, un fiel cantó una saeta a Nuestra Señora del Blanqueo Doloroso.

Francisco Granados fue otro de los protagonistas de la celebración especial que suele realizar el programa por Semana Santa. Con el himno del PP en versión cofrade, la Hermandad de Nuestro Padre del Santo Cohecho comenzó la carrera oficial en el plató, meciendo con devoción al Señor de Valdemoro, Francisco Granados.