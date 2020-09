El Intermedio tiene el placer de invitarles a la 'boda del año': el enlace entre Bankia (Wyoming) y CaixaBank (Dani Mateo). Un 'matrimonio financiero' que sufre sus primeras diferencias en el altar, antes incluso de la llegada del cura. "Dime la verdad, ¿tú me quieres o te casas conmingo por mi dinero?", le pregunta Bankia a CaixaBank. "¡Por el dinero dice! Si todavía no has devuelto los más de 20 millones que te dejaron. Si fuera por el dinero, me hubiera casado con Cofidis", responde un indignado CaixaBank (Dani Mateo).

Entre los invitados se encuentra el 'tío Rodrigo', "que no se habla con la familia hace años". "¡Prefiero que nos traiga una tarjeta black como regalo!", confiesan los novios durante el brindis del 'tío Rodrigo'.