La Oficina Española de Patentes ha recibido una solicitud para registrar el nombre de 'Fernando Simón' como marca. Los solicitantes están pensando en usarlo para productos alimenticios, juegos, juguetes y máscaras de disfraz.

"Se podrían hacer caramelos 'Fernando Simón' para aclarar la garganta. ¿Disfraces? Bueno yo me he disfrazado de cosas más raras en este programa", añade Dani Mateo en El Intermedio y muestra cómo sería el muñeco 'Fernando Simón Action Man'. "Viene con todos sus complementos: una bolsita de almendras, una camisa de manga corta a cuadros y un peine que nunca tendrás que usar. Un muñeco para gestionar tu propia pandemia en casa".

El surrealista truco de Turkmenistán para evitar contagios

Wyoming también reflexiona en El Intermedio sobre el nombre de las cosas. El presentador recuerda las palabras del filósofo George Steiner que decía que "lo que no se nombra no existe". Turkmenistán ha llevado esta frase al pie de la letra. Y es que el país, para convertirse en uno de los pocos países que no tiene contagios por COVID, han prohibido que se use la palabra "coronavirus".