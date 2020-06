El Gran Wyoming reflexiona en El Intermedio sobre el nombre de las cosas. El presentador afirma que "hay muchos objetos que nos rodean y que no tienen un nombre concreto". Incluso, Wyoming recuerda las palabras del filósofo George Steiner que decía que "lo que no se nombra no existe".

Turkmenistán ha llevado esta frase al pie de la letra. Y es que el país, para convertirse en uno de los pocos países que no tiene contagios por COVID, han prohibido que se use la palabra "coronavirus". Incluso, además, de prohibir el término, también está perseguido el uso de mascarillas, que podría acarrear hasta penas de cárcel.

"Todo el mundo respetando la distancia social y ellos han eliminado la pandemia estando a dos metros de un diccionario", afirma Wyoming.