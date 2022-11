Después de la multitudinaria manifestación en Madrid en favor de la sanidad pública, Andrea Ropero entrevista a Dora Bejarano, una pediatra que, como muchos compañeros, lleva mucho tiempo sufriendo las consecuencias de un sistema de Atención Primaria prácticamente colapsado. ¿Cómo ha sido volver al trabajo en el centro de salud tras la masiva manifestación?

"Nos puso mucho las pilas y francamente emocionante", afirma la médica, que, sin embargo, confiesa que "esa inyección de ánimo" la perdió "a los cinco minutos" de incorporarse al puesto de trabajo viendo lo que le esperaba. "Me esperaba una agenda saturada, he terminado la jornada viendo a 64 pacientes", lamenta Dora, que cuenta que en su centro de salud deberían ser tres pediatras y, sin embargo, está ella sola.

"Cuando comenzó mi calvario en el mes de mayo lo afronté con mucho ánimo, debe de ser la vocación, pero cada vez tengo más dudas de que esto no pueda conmigo", confiesa la médica, que reconoce que "de momento" aguanta y tira para adelante porque piensa en sus "pacientes y compañeros": "El día que me vaya les caerá (el problema) encima a ellos o estos niños rebotarán al centro de salud mas próximo donde habrá pediatras sobrecargados, hundidos y quebrados como yo". "Es una sensación frustrante de no poder hacer bien tu trabajo por no tener tiempo", critica la mujer, cuya entrevista puedes ver al completo en el vídeo de arriba.