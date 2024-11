'Mazón' ofrece a Sandra Sabatés la dirección de la tele valenciana: "Si quieres quedamos mañana a comer y me respondes"

Desde hace varías semanas, Carlos Mazón se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la actualidad de nuestro país. "Llevamos semanas haciéndonos preguntas sobre el president o su gestión en la DANA", afirma el Gran Wyoming. "Pero vamos a tener la oportunidad de hacérselas en directo", anuncia. Aunque, es esta ocasión, gracias al cómico Raúl Pérez que se ha transformado en el presidente de la Comunidad Valenciana.

El 'presidente' llega tarde a la presentación de Wyoming. "Perdonad, se me ha alargado un poco la cena pero eso es culpa vuestra", se defiende, "el cáterin de laSexta es buenísimo". El presentador le plantea la pregunta que todos se hacen: "¿Qué estaba usted haciendo el día de la DANA? Ha dado tantas versiones...". "Quiero desmentir que estuviera ofreciendo, a dedo, la dirección de la tele valenciana. Jamás se me ocurriría hacer eso en plena DANA", declara 'Mazón'.

"Ahora que ya ha escampado... Sandra Sabatés, ¿quieres dirigir la televisión valenciana?", le ofrece a la presentadora de El Intermedio, "si quieres quedamos mañana a comer y me das una respuesta". Pero Sandra rechaza el ofrecimiento del 'presidente valenciano'. Sabatés rechaza su ofrecimiento y apostilla: "Además, mañana no puedo comer con usted porque no tengo cinco horas libres".

Wyoming insiste en su pregunta, exponiendo que tiene una gran oportunidad para aclarar su agenda del 29 de octubre. "La gente se merece una explicación que reconforte a los valencianos y hoy la voy a dar", anuncia 'Mazón'. El 'presidente' indica que va a mostrar el registro de llamadas de su móvil para demostrar "que la culpa fue de la AEMET, de la Confederación Hidrográfica, del alcalde de Cullera, Pedro Sánchez y Teresa Ribera".

"Estamos ante un hecho histórico", afirma Wyoming, "Carlos Mazón va a enseñar su móvil en directo". "Ay, que se ha roto", afirma el 'presidente' cuando, casualmente, su móvil se precipita contra la mesa. El presentador apunta que todavía se puede ver la pantalla pero 'Mazón' saca un martillo y comienza a golpear la pantalla del teléfono. "No sé que me parece más extraño, que nos tome a todos por idiotas o que lleve un martillo en el bolsillo", le dice Wyoming. "La culpa es de Teresa Ribera y de la ministra de Ciencia por hacer los móviles tan malos", concluye 'Mazón'.