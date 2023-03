La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, charla con Andrea Ropero en El Intermedio sobre los temas de actualidad del Gobierno. María Jesús Montero reconoce que "va a ser difícil" llegar a un acuerdo con Unidas Podemos sobre la ley del 'solo sí es sí' y afirma que no le importa tanto "con quién se vota sino la alarma" que causa.

Además, Andrea Ropero pregunta a la política socialista por la subida de los alimentos. ¿Para cuándo una cesta de la compra con alimentos con el precio limitado como han hecho en Francia? "Nosotros hemos hecho algo que era competencia del Gobierno, como es la rebaja del IVA, tengo que confiar en que haya provocado una contención en la subida de precios", afirma la ministra, a la que Andrea Ropero responde tajante: "El resultado no es ese".

Sin embargo, Montero insiste que la medida "es efectiva", pero hay "que verla en el tiempo": "En caso de que eso no se produzca se retirará la medida y se aplicarán otras distintas que no son fáciles de articular". Pero, ¿están jugando limpio las administradoras? "No sabría decir", explica Montero, que dice que habrá que verlo en las cuentas de resultados y sus beneficios: "A simple vista no hay unos beneficios extraordinarios como había con las energéticas o la banca". Pero, ¿qué va a hacer el Gobierno para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo? Puedes ver la entrevista al completo en el vídeo principal de esta noticia.