Andrea Ropero charla en El Intermedio con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, sobre las asignaturas pendientes y polémicas del Gobierno. Preguntada por el pleno donde se evidenciaron los desencuentros en la coalición por la reforma de la ley del 'solo sí es sí', la ministra defiende que "hay motivos y argumentos" mucho más de los que les separan.

"Va a ser difícil porque llevamos casi cuatro meses intentado llegar aun acuerdo", destaca Montero sobre la negociación con Unidas Podemos sobre dicha ley, de la que dice que no le importa tanto "con quién se vota sino la alarma" que causa. "Me preocupa mucho más corregir la situación a futuro que no con quién la votamos, que ojalá sea con los actuales socios parlamentarios", detalla la ministra de Hacienda, que defiende que nunca dan "una batalla por perdida".

Sin embargo, María Jesús Montero reconoce que "es complicado que a estas alturas después de cuatro meses" puedan "encontrar ese punto de encuentro",