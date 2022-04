Thais Villas visitó la casa de Manuela Carmena, donde conversó con la exalcaldesa de Madrid sobre diversos temas de la actualidad política y social de la capital. A lo largo de esta animada conversación hablaron sobre cómo lleva su jubilación, a lo que Carmena contestó que "tengo una carpeta mental con 14 proyectos".

Thais también preguntó a Carmena cómo fue su desembarco en el Ayuntamiento de Madrid: "Era un despacho grandísimo, pero no había nada, ni un papel, ni una nota en el teléfono", comenta la exalcaldesa, para después desvelar que "luego ya me explicaron que lo habían quemado todo". Sin embargo, cuando a ella le tocó hacer el traspaso de poderes la cosa fue bastante diferente: "Yo cuando me he ido les he dejado absolutamente todo". La entrevista al completo, donde también analiza la crispación que ya es una constante en la política española, en el vídeo sobre estas líneas.