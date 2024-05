La brecha generacional en el acceso a la vivienda se agrava, según un informe del Banco de España, y El Intermedio ha salido a la calle para instalar su punto de desahogo para que los jóvenes se expresen al grito de 'Estoy hasta la brecha'.

"Estoy hasta la brecha de que los alquileres sean prohibitivos y que, con 30 años, mis opciones sean compartir piso o un zulo", comenta una chica en el vídeo sobre estas líneas, mientras otro joven lamenta que "siendo investigador, tenga que irme fuera para poder pagarme una casa".

"En Canarias sigue subiendo el precio del alquiler y la vivienda y al final los canarios no tenemos donde vivir", apunta otra chica, a lo que otro de los entrevistados añade que "con lo que cobro, me quedo con mis padres hasta que herede la casa". Otra joven explica que "por no comprarme un piso en Madrid he tenido que mirar en las afueras y he acabado en Vigo".

"Con lo que cobro, no voy a poder ser madre hasta los 60", explica una chica, mientras otro asegura que "con los precios, mis padres no se van a independizar de mi en la vida". "Siendo enfermera y sin parar de trabajar desde que salí de la carrera no voy a poder tener una hipoteca hasta... nunca", sentencia otra de las encuestadas.